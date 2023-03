Reggio, a Piazza Castello non c’è più il delfino: “ridatemi la mia fontana” | FOTO

StrettoWeb

A Piazza Castello non c’è più il delfino. Da qualche anno, ormai, manca uno dei simboli della “fu” Piazza, rinnovata da un po’ di tempo. La storica fontana con il delfino ha accompagnato per anni anche i commercianti della zona, come l’iconica edicola dell’area presente al centro di Reggio Calabria. E, chiaramente, tutti erano affezionati. Da qualche anno, come detto, non c’è più, e anzi di recente è stata sostituita da un’altra fontana, più “classica” (presente nelle immagini a corredo).

Ma è proprio l’edicolante di Piazza Castello a “sfogarsi”, lanciando un messaggio: “‘Ridatemi la ‘Mia Fontana’, ha scritto postando la foto della vecchia struttura, poi rimossa. “Questa fontana con il Delfino è stata messa oltre 50 anni fa e quando è stata rifatta la piazza di adesso ho chiesto esplicitamente che fosse rimessa allo stesso modo. Forse mi hanno fatto promesse di ‘Marinaio’ e sarà forse in qualche villa? Credo che cercherò ancora, mi ricorda la mia gioventù. Era un simbolo per questa piazza che non può essere sostituita da una ‘maniglia’ come questa messa adesso (lungi da me contestare gli operai o la ditta che sta facendo i lavori). Dov’è il ‘Mio Delfino’????”, conclude.