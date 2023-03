Reggio, caos parcheggi al GOM e al Morelli: “presentato esposto alla Procura della Repubblica”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Il SUL Calabria e di Reggio Calabria hanno dato mandato al proprio Avvocato, dott.ssa Annunziata Latella, di depositare un esposto alla Procura della Repubblica perché si faccia chiarezza sull’appalto del servizio di parcheggio presso le strutture sanitarie pubbliche (GOM e Ospedale Morelli) della Città di Reggio Calabria. L’esposto è stato prrsentato nella giornata di ieri”. Comincia così la nota del SUL Calabria a firma Aldo Libri.

“A distanza di oltre un anno dalla cessazione del rapporto con la precedente Azienda aggiudicatrice del servizio – si legge – ancora oggi non si è giunti all’assunzione dei dipendenti occupati con l’Azienda Movea e si assiste a strane manovre per cui il GOM e la Prefettura tengono sotto controllo l’Azienda che attualmente opera, senza tuttavia farle applicare gli articoli 5 e 6 del capitolato d’appalto in base ai quali l’Azienda Afrodite è tenuta e si è impegnata alle assunzioni richieste. Ci si trova, dunque, in una sorta di stallo per cui non si rispettano le norme dell’appalto ma nessuno impone, come dovrebbe, il loro rispetto”.

“Siccome ci potrebbero essere possibili profili di reato, il SUL ha deciso di chiedere formalmente alla Procura di verificare se i sospetti di illegittimità siano fondati o meno. Nei prossimi giorni il SUL convocherà una conferenza stampa per approfondire gli argomenti qui parzialmente delineati e per rispondere alle domande che gli amici dell’informazione vorranno porre”, si chiude la nota.