Un ramo traballante rischia di cadere in piena strada, sul Ponte Calopinace a Reggio Calabria, creando disagi e possibili pericoli. Il forte vento di oggi potrebbe infatti sradicare parti di alberi vecchi in pieno centro città. Come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, i Vigili del Fuoco stanno intervenendo per risolvere il problema. Non manca un po’ di caos nella zona in un’ora di punta.