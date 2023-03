Reggio Calabria: presentato il volume di Giuseppe Caridi su “Ferrante re di Napoli”

StrettoWeb

Su iniziativa del Centro Italiano Femminile e dell’Associazione Calabria-Spagna si è svolta nella sala convegni diocesana “Mons. Ferro” di Reggio Calabria la presentazione del volume di Giuseppe Caridi Ferrante re di Napoli. Quando il potere era al Sud. Dopo i saluti della prof. Renata Melissari, Presidente del CIF comunale e della Dott. Rosa Fontana, Presidente dell’Associazione Calabria Spagna, i lavori sono stati introdotti dal Dott. Fabio Arichetta, socio della Deputazione di Storia Patria per la Calabria. Delineato un breve profilo dell’Autore, che ha al suo attivo numerose pubblicazioni sulla storia del Mezzogiorno d’Italia e in particolare su figure illustri, che nei secoli scorsi vi hanno proficuamente operato (da Carlo III a Francesco di Paola a Alfonso il Magnanimo), secondo il programma dell’incontro, Arichetta ha intrapreso un interessante dialogo con Caridi, al quale ha posto una serie di domande, che gli hanno consentito di evidenziare i tratti salienti del suo libro. Si è perciò parlato della lotta di Ferrante contro il baronaggio, dell’alternanza delle sue alleanze finalizzate a consolidarne la leadership nella penisola italiana, del contrasto e poi dell’alleanza con Lorenzo il Magnifico, delle iniziative regie in campo economico e culturale, del controverso rapporto con Francesco di Paola.

Su quest’ultima vicenda è intervenuto mons. Antonino Denisi, che ha sottolineato il ruolo politico svolto in campo europeo dal santo paolano, ruolo messo in risalto da Caridi, già autore di una fortunata biografia del protettore della Calabria. A conclusione dell’incontro, Caridi ha ringraziato gli organizzatori e il numeroso pubblico, che ha seguito con grande attenzione la discussione sul re di Napoli, che – ha affermato – per un lungo periodo è stato il principale personaggio della politica italiana.