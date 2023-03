I vini di Reggio Calabria: “la potenza dell’Aspromonte circondato dal mare” | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

I vini reggini non hanno nulla da invidiare ad altri vini italiani di fama internazionale. E’ necessario solo crederci e fare rete sul territorio. E’ quanto emerso oggi, a Palazzo Corrado Alvaro a Reggio Calabria, nel corso di una giornata evento, durante la quale si è fatto un focus sull’areale più a sud della regione con esperti di settore, istituzioni locali e regionali, stampa specializzata e wine lovers.

​Si è trattato di una giornata di approfondimento dei vini, degli areali e dei protagonisti della nuova realtà vitivinicola calabrese organizzata presso la sede della città Metropolitana dal Consorzio Terre di Reggio Calabria. In particolare ci si è concentrati sui vini dell’areale compreso da tra Palizzi, la Costa Viola, Bianco, Pellaro e la Locride in cui dominano il Mediterraneo e la sua forte influenza sulle viti. L’evento ha visto il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e della Camera di Commercio di Reggio Calabria

​A guidare il Consorzio nato nel 2019 è il presidente Vincenzo Vozzo:

Vini reggini: intervista a Vincenzo Vozzo, Presidente Consorzio Terre di Reggio Calabria

La degustazione dei vini, iniziata alle ore 10:30, ha visto protagonisti sei vini reggini: lo Zibibbo della Costa Viola, il Mantinico della Locride, il Nocera di Palizzi, il Nerello Cappuccio Nocera di Pellaro, il vitigno del territorio Greco Nero e il Greco di Bianco. A presentare le peculiarità dei vini, il sommelier e wine consultant Mattia Antonio Cianca, che ha posto l’accento sui profumi, sui sapori ma anche sulle caratteristiche storiche, culturali e colturali delle diverse anime del vino di Reggio Calabria.

Reggio Calabria: intervista a Mattia Antonio Cianca sui vini reggini

​Dopo il pranzo con i produttori e tutti i vini del consorzio, grazie al quale si è potuto testare a tavola le varie interpretazioni dei vitigni più rappresentativi della realtà, anche grazie al connubio con la cucina reggina, è stato organizzato un convegno con i rappresentanti delle istituzioni locali, l’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo, per fare un ulteriore focus sulle prospettive di sviluppo del Consorzio dei vini di Reggio Calabria su scala nazionale e internazionale. L’obiettivo è quello di essere pronti per l’importante appuntamento fieristico del Vinitaly.

Per Ninni Tramontana, presidente della Camera di Commercio, l’impegno per organizzare questa iniziativa è stato tanto, ma indispensabile. “Il consorzio è nato nel 2019 – ha spiegato Tramontana -, poi è stato bloccato dalla pandemia. Ha ottenuto il decreto di tutela nel 2021“. E’ fondamentale che il territorio, gli addetti ai lavori e gli enti lavorino in sinergia affinché i vini reggini possano essere conosciuti al di fuori dei confini regionali. “Fino ad un decennio fa tutte questi vini non esistevano. Ora, oltre alla maggiore varietà, i produttori hanno innovato le loro tecniche di vinificazione“, precisa Tramontana, sottolineando quanto questo sia importante per lo sviluppo futuro.

La Calabria, secondo il sommelier Mattia Antonio Cianca, ha della particolarità uniche: “la potenza dell’Aspromonte circondata dal mare non può essere paragonata ad altre regioni del Mediterraneo. Io mi sento fiero di essere italiano nel sapere che in Italia ci sono questi posti e voi da calabresi dovreste esserlo ancora di più. Avete vitigni da zero metri a 1350 metri sul livello del mare“. E non è da tutti.