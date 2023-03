Reggio Calabria: va in scena “Donne in… Opera”, lo spettacolo sull’inclusione

StrettoWeb

Giovedì 16 marzo alle ore 11.00 presso la Biblioteca Comunale “De Nava” si terrà la conferenza stampa per la presentazione dello spettacolo teatrale “Donne in…Opera”, organizzato nel’’ambito del progetto “Coltiviamo i quartieri”, in partenariato tra la Fondazione “La Provvidenza” ONLUS (capofila), l’Organizzazione di Volontariato Agiduemila, l’Associazione Culturale Proskenion e l’Associazione “San Domenico”.

Alla conferenza stampa, indetta dalla presidente della Fondazione “La Provvidenza ONLUS” Sara Bottari, sono stati invitati a partecipare: il sindaco f.f. della Città di Reggio Calabria Paolo Brunetti; il Sindaco f.f. della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace; l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Reggio Calabria Demetrio Delfino; l’assessore al Bilancio e Cultura Città di Reggio Calabria Irene Calabrò; l’assessore alla Polizia Municipale – Legalità e Sicurezza- Europe Direct – Politiche giovanili – Istituti di partecipazione – fondi REACT-EU Giuseppina Palmenta; il dirigente del settore Welfare del comune di Reggio Calabria Francesco Barreca; il dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Righi” di Reggio Calabria Maria Daniela Musarella.

Con “Donne in… Opera”, prosegue il percorso progettuale di riqualificazione del quartiere di Trabocchetto, obiettivo fondamentale di “Coltiviamo i Quartieri,” avviato con le attività natalizie appena trascorse e rientrante nell’ambito del più ampio bando “Reggio Resiliente”, finanziato con i fondi PON-METRO 2014/2020. “Lo spettacolo – come dichiarato nella nota dalla fondazione La Provvidenza ONLUS – in scena lunedì 27 marzo 2023 alle ore 17:00 presso la palestra annessa all’Istituto di Istruzione superiore “A. Righi” – grazie alla sensibilità della città Metropolitana che ha concesso in uso gratuito i locali e grazie alla dirigenza scolastica che ha rinunciato ad utilizzarli la mattina per consentire l’allestimento degli spazi – rappresenta un ulteriore momento di condivisione del nostro quartiere, ma soprattutto di scoperta di ciò che di bello e utile per la città viene svolto in un luogo poco noto della nostra città, dove ogni giorno, risalendo la piccola collinetta di Reggio Campi, le barriere della diversità vengono abbattute per dare spazio all’integrazione, alla solidarietà, alla cultura e all’arte”.

“Donne in… Opera” è il primo spettacolo in Italia, composto da dieci opere liriche in pillole, realizzato con danzatori e attori abili e disabili che attraverso la metodologia della “DanceAbility” e grazie alla professionalità del coreografo Giovanni Battista Gangemi, riescono a dare voce al proprio corpo in ogni prospettiva, al di là di qualsiasi diversità etnica, sociale, culturale o fisica. Lo spettacolo, nelle sue fasi organizzative è affidato alla competenza del partner di progetto “Agiduemila”, che da più di trent’anni è presente sul territorio ed in particolare nel quartiere di Trabocchetto per sostenere con i propri laboratori, persone adulte con disabilità.

L’evento ha acceso la sensibilità di professionisti e scuole di danza provenienti da tutta Italia, che hanno aderito all’iniziativa, mossi da spirito solidaristico e di condivisione, tra le quali: A.s.d. Lucky Friends di Lamezia Terme; la S.S.D. a R.L. Olympia Donà Gym di Lamezia Terme; Il Centro Studio Danza di Gabriella Cutrupi di Reggio di Calabria; la Scuola di Recitazione della Calabria ( SRC) di Cittanova – (RC); il Liceo Statale “Tommaso Campanella” – indirizzo Coreutico – di Lamezia Terme; l’ Associazione Culturale, Teatro di Figura, Le Rane di Reggio di Calabria, il Liceo Statale “ Vito Capialbi” di Vibo Valentia; i danzatori professionisti Silvio Liberto dalla Sicilia e Antonio Trerotola dalla Campania, entrambi laureati all’Accademia Nazionale di Danza di Roma.

Tutta la cittadinanza è perciò invitata a presenziare alla conferenza stampa, ma soprattutto allo spettacolo “Donne in…opera”, in scena gratuitamente presso la palestra annessa all’Istituto “A. Righi”, lunedì 27 marzo alle ore 17:00, in occasione della giornata nazionale del teatro.