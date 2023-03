Reggio Calabria, l’Università Mediterranea lancia la nuova app “MyUniRC”: tutte le info

StrettoWeb

Grande novità per gli studenti dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria: è nata infatti la nuova app “MyUniRC”, dedicata agli studenti per la gestione da mobile della carriera universitaria in maniera semplice e veloce attraverso smartphone e tablet. “MyUniRC” è disponibile gratuitamente negli store Android ed Apple (iOS). Con questa app, una volta effettuato il login con le proprie credenziali, un set di informazioni e servizi permette di:

consultare in tempo reale l’offerta dei corsi di studio;

iscriversi agli appelli;

controllare l’andamento della propria carriera e consultare il libretto universitario;

compilare i questionari di valutazione della didattica;

verificare lo stato dei pagamenti;

ricevere messaggi e notifiche.