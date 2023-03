Reggio Calabria, udienza Miramare rinviata a maggio

StrettoWeb

L’udienza preliminare relativa al procedimento ‘Miramare bis’, che vede tra gli indagati l’attuale sindaco sospeso di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà è stata rinviata al 4 maggio alle ore 10:00. La decisione è stata presa nell’udienza di oggi dal Gup, Stefania Rachele, per difetto di notifica. Il procedimento nasce a seguito di un esposto presentato dal movimento politico ‘Reggio futura’, per la mancata costituzione di parte civile da parte del Comune di Reggio Calabria, nel processo ‘Miramare’, conclusosi con la condanna in primo grado e in Appello, tra gli altri, del sindaco Giuseppe Falcomatà, ora sospeso per l’effetto della legge Severino.