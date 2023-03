Reggio Calabria, tutto pronto per la 2ª edizione del Pramana Asian Film Festival | INFO

StrettoWeb

La seconda edizione di Pramana Asian Film Festival si terrà dal 5 al 7 aprile 2023 al Cine Teatro Metropolitano di Reggio Calabria, con tre serate di proiezioni e approfondimenti dedicati al cinema e alla cultura orientale. L’inizio delle proiezioni è alle ore 18:00 l’ingresso è libero. Tutti i film saranno mostrati in lingua originale con doppi sottotitoli in italiano e inglese.

Il programma include 12 cortometraggi e 3 lungometraggi provenienti da Cina, Corea, Giappone, India, Libano, Singapore e Thailandia. Dopo il successo della prima edizione, il festival vuole confermare la sua missione di promozione culturale di cinematografie poco conosciute e rappresentate, lavorando ad una selezione di film scelti in base all’originalità, alla qualità, alla capacità di mostrare e raccontare un aspetto rilevante della loro cultura.

Ogni giornata del festival si chiude con un lungometraggio proveniente dall’India, che costituisce il focus della seconda edizione. Tre opere indipendenti di tre lingue, regioni e industrie cinematografiche diverse: Malayalam, Hindi e Bengali. Ogni titolo rappresenta un genere differente (mockumentario, documentario sociale e drammatico) permettendo di mostrare la qualità del cinema indiano al di fuori di Bollywood. Con linguaggi e stili diversi, i tre film Gaganachari, Delhi Dreams e The Man and the Cloud raccontano le condizioni dell’India e di due delle sue città più importanti (Delhi e Calcutta), i cambiamenti sociali e climatici, le lotte per combattere la gentrificazione, la volontà di non limitarsi a sopravvivere, ma di vivere davvero.

I registi del film Delhi Dreams, Yamini Deen e Christof Schaefer, saranno ospiti del festival e interverranno in un incontro con il pubblico durante la seconda serata. Il festival è un progetto ideato e organizzato indipendentemente dall’Associazione Culturale Pramana, formatasi a Reggio Calabria nel 2021 con la missione di generare un impatto positivo sul territorio attraverso la promozione delle arti e della cultura.

La direzione artistica è stata affidata a Simone Colistra, ventisettenne operatore culturale reggino che è tornato in Calabria per occuparsi di organizzazione di eventi dopo aver studiato e lavorato al Nord Italia e all’estero.

La programmazione è stata curata da Federica Buccheri, Simone Colistra, Giorgia Megliola ed Haejee Park. Il poster ufficiale è stato disegnato dall’architetta e illustratrice grafica reggina Giada Puccinelli. La giuria del festival, composta dal collettivo Cinezone RC, assegnerà due premi per il miglior cortometraggio e per il miglior lungometraggio, realizzati dall’artista Nicola Tripodi – Arghillà.