Reggio Calabria: successo per l’Apericena di Beneficienza 2023 organizzata da Lions Club e Apar

Grande successo, in termini di partecipazione, per l’Apericena di Beneficienza organizzata dal Lions Club Reggio Calabria Rhegion, Lions Club International Distretto 108Ya e APAR Associazione Provinciale Pasticceri Artigiani Reggini. Il Cerimoniale d’Apertura, guidato dal cerimoniere Massimo Serranò e scandito dalle note di “The Star-Spangled Banner”, Inno degli Stati Uniti d’Ameria, dell’Inno alla Gioia di Beethoven, Inno dell’Unione Europea, e da “Fratelli d’Italia”, nostro Inno nazionale, è stato caratterizzato dagli interventi dei presidenti Sebino Bellini (Presidente Lions Club Reggio Calabria Reghion), Antonello Fragomeni (Presidente APAR), Armando Alessi (Presidente Zona 25), Giuseppe Strangio (Presidente Zona 27) e Giuseppe Ventra (Presidente XI Circoscrizione), unanimi nel sottolineare l’impegno di tutte le parti in causa per il raggiungimento dell’obiettivo della serata, quello cioè di dare un supporto concreto all’Associazione “S.Domenico Onlus”, devolvendo l’incasso della manifestazione.

Non sono mancati momenti di intrattenimento, grazie alla collaborazione con l’Associazione Incontriamoci Sempre per il volontariato, presieduta da Pino Strati, con la conduzione del noto presentatore reggino Marco Mauro e gli intermezzi musicali dei maestri Aurelio Mandica e Adolfo Zagari. Stile ed eleganza si son fusi durante la sfilata di gioielli, a cura della gioielleria Bellini, e di abiti, a cura della Boutique Foti La Biellese: un momento di classe che ha incantato il pubblico presente. La serata si è conclusa in dolcezza col ricco buffet, offerto dai pasticceri di APAR, e con l’estrazione dell’Uovo di Cioccolato, nato dalla collaborazione tra la Pasticceria Fragomeni ed il Maestro Michele Affidato, e realizzato in edizione limitata per la Pasqua 2023.