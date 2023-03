Reggio Calabria incanta la Rai: la storia della città finisce sul piccolo schermo | VIDEO

StrettoWeb

Reggio Calabria, lo sappiamo, stupisce sempre. Nonostante le ben note e frequenti problematiche, la sua storia e il suo “percorso” riescono a incantare. E incantano anche chi, come la Rai, negli ultimi tempi le ha dedicato spesso spazi importanti. E ora lo ha fatto di nuovo, all’interno del documentario di Rai Storia andato in onda qualche sera fa. Trattasi di un vero e proprio documentario, un approfondimento sulla storia della città dello Stretto arricchito dalla testimonianza di alcuni esperti e dalle splendide immagini di sfondo del centro, della Via Marina, delle bellezze artistiche, del luccicante e azzurro mare dello Stretto.

Il video, adesso, è disponibile su Ray Play a questo link. “Tra le città più belle della regione – si legge – Reggio Calabria ospita una gran varierà di opere artistiche e offre scorci di intensa, rara bellezza. La città si affaccia sul mare, e il suo clima mite le garantisce una grandissima fertilità, fattore determinante per il mercato di ortaggi, olio e vini. I resti subacquei di colonne romane, la bellissima fortezza aragonese e la Cappella del Duomo sono solo alcuni dei suoi elementi più suggestivi. Reggio Calabria possiede anche uno dei musei archeologici più importanti in Italia, che conserva, oltre a reperti della Magna Grecia, anche gli splendidi Bronzi di Riace”.