Reggio Calabria, stretta su gazebo e dehors. Santoro: “ecco cosa penso”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La stretta dell’amministrazione comunale di Reggio Calabria sui gazebo e dehors, è stato il tema della trasmissione su Antenna Febea di Tonino Massara con Giovanni Santoro.

Per il noto imprenditore reggino “la pacchia è finita. Molti operatori commerciali si lamentano dei modi del Comune, ma il tutto si può sempre risolvere con il buonsenso ed il dialogo. Una cosa è certa: il Comune ha diritto a far rispettare le norme”. “La soluzione? Forse sarebbe meglio puntare su tavolini e sedie che poi vengono tolti alla chiusura del locale“, sottolinea Santoro.

“I gazebo sulla via Marina? E’ stata una genialata inutile, che non è stata riproposta, che ha creato enormi danni economici alla città ed ha creato traffico”, evidenza Santoro. “Vorrei sottolineare che sul Lungomare Falcomatà servono maggiori controlli. Ci sono biciclette e monopattini che creando disagi a chi passeggia per non parlare dei soliti abusivi”, rimarca.