Reggio Calabria, smarrito pappagallo: “ricompensa per chi lo ritrova”

E’ giunta nella serata di ieri, alla nostra redazione, la segnalazione di un lettore di Reggio Calabria che ha smarrito il suo pappagallo. Il volatile ha fatto perdere le proprie tracce in zona Arangea, nei pressi del Lidl. “Mi date una mano a ritrovarlo?” chiede il nostro lettore. “E’ un parrocchetto con collare, dal colore azzurro“. Il proprietario del volatile smarrito ha indicato anche un’eventuale ricompensa per chi ritroverà il pappagallo. Chiunque avesse informazioni in merito può contattare la nostra redazione.