Reggio Calabria, smarrisce la targa dell’auto e lancia un appello per ritrovarla

Una cittadina di Reggio Calabria ha smarrito la targa della propria automobile e ha scritto a StrettoWeb lanciando un appello pubblico per ritrovarla. La signora ricostruisce l’accaduto: “Salve, ho smarrito la targa della mia automobile e vorrei cercare di rintracciarla. So che avete una sezione apposita quindi, ci proviamo? credo di averla smarrita tra venerdì e lunedì, e ricostruendo i miei movimenti la zona dovrebbe essere Ravagnese, Sbarre, viale Calabria, viale Europa, ma non escludo di essermi recata in altre zone della città. Spero che qualcuno la trovi: vi lascio il mio recapito affinché se qualcuno riuscirà ad aiutarmi e contatterà la vostra Redazione, poi potrete mettermi in contatto. Grazie mille”.