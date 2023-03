Reggio Calabria: 3 sentieri montani ripristinati nel comune di Cittanova

StrettoWeb

Un intervento che ha riguardato la sistemazione di tre sentieri montani con costruzione di muri a secco e staccionate di protezione. È in fase di realizzazione avanzata il progetto predisposto dall’Amministrazione Comunale, e finanziato dalla Regione Calabria, per un importo di circa 180 mila euro inerente gli investimenti per lo sviluppo delle aree forestali. Due percorsi, denominati “Forio” e “Nina”, partono dall’immediata periferia dell’abitato per raggiungere Monte Cuculo, dove è posto il Crocefisso simbolo di identità culturale e della profonda religiosità che lega i cittanovesi a questo luogo di culto e di preghiera.

Il terzo percorso porta dalla vetta del monte al Passo del Mercante, che è l’accesso viario dalla strada provinciale Cittanova – Zomaro. Lungo questo tragitto la Parrocchia San Girolamo, con il prezioso contributo del “Comitato del Crocefisso di Monte Cuculo”, ha realizzato una caratteristica Via Crucis che ricostruisce, secondo il rito cattolico, la passione di Nostro Signore lungo il doloroso percorso che lo porta alla crocifissione. Grazie a questo finanziamento è stato possibile ripristinare e mappare sentieri di notevole valore naturalistico e paesaggistico, rendendoli maggiormente fruibili sia per gli escursionisti che per le persone che vorranno godere della bellezza naturale di questi scorci del territorio cittadino.

L’intervento complessivo consentirà di realizzare anche un’area ricreativa sui piani dello Zomaro, nelle immediate adiacenze del Villaggio esistente e l’installazione di giochi per bambini. Secondo l’Assessore all’Ambiente Giò Marchese questo costituisce “Un ulteriore passo avanti verso la realizzazione di azioni significative per la promozione dell’ambiente, che resta uno dei punti qualificanti del programma politico – amministrativo della coalizione guidata dal Sindaco Francesco Cosentino”.