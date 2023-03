Reggio Calabria, cittadini esasperati: “lunghe code e attese di ore alla Farmacia Territoriale”

StrettoWeb

Delle segnalazioni sono pervenute in questi giorni, da parte dei cittadini reggini, relativamente alle lunghe code alla Farmacia Territoriale di Reggio Calabria, quella presente in Via Willermin. Negli ultimi tempi, più di uno ha evidenziato le attese di ore fuori dalla struttura. Tanti anziani, ma anche gente alle prese con problematiche di salute croniche e costretta a servirsi di questa farmacia. Ma le code e le attese sono lunghissime.

“Il personale è poco”, lamentano i cittadini presenti fuori e in attesa. Loro ritirano il biglietto col numerino, ma si trovano davanti, spesso, oltre 20 persone. E tanta gente se ne va, scoraggiata dalle lunghe file. Negli ultimi tempi il problema è comune e le segnalazioni cominciano a diventare sempre più frequenti.