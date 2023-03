Reggio Calabria, Santoro: “il Corso Garibaldi è un’arlecchinata, vi spiego i motivi”

StrettoWeb

Nuovo appuntamento su Antenna Febea, con Tonino Massara e Giovanni Santoro, ex presidente della Confcommercio. L’imprenditore reggino, nel corso della puntata, ha sottolineato: “di solito si dice ‘io governerò come un buon padre di famiglia’, ma se passeggi per la città si capisce subito che purtroppo non è così. Faccio alcuni esempi: il bike sharing è letteralmente abbandonato, il tapis roulant non funziona da tempo e nessuno aveva considerato gli elevati costi per la manutenzione ed il Corso Garibaldi è un’arlecchinata con zero euro spesi per l’arredo urbano e con i cubi che sono assolutamente inutili”, evidenza Santoro.

“L’opposizione? A Reggio non esiste. Dopo la vergogna della questione Miramare si dovevano dimettere tutti e solo un consigliere coraggioso lo ha fatto. La maggioranza? E’ spaccata in varie parti. Una volta i consiglieri comunali – rimarca- erano gente di spessore, che aveva fatto formazione politica, adesso la situazione è estremamente diversa e dubito che riescano a leggere un bilancio del comune”, conclude Santoro.