Reggio Calabria, rubano borsa su auto con disabile: il disperato appello della proprietaria

Brutta avventura ieri mattina per una signora a cui è stata rubata la borsa a Pentimele, nella zona nord di Reggio Calabria. Insieme alla donna in auto c’era anche il figlio disabile che nel momento in cui la signora è scesa dall’auto, non si è accorto del furto che qualche sciacallo ha commesso approfittando della situazione e rubando la borsa bianca della donna.

Ritornata in auto la signora non ha più trovato la borsa e da li sono scattate le pratiche per bloccare tutte le carte e denunciare l’accaduto alla Polizia che è prontamente intervenuta sul posto cercando di analizzare le telecamere presenti nella zona per ricostruire la dinamica e risalire a chi ha rubato la borsa.

La donna ha contattato la nostra redazione per lanciare un appello e chiedere a chiunque dovesse avvistare la sua borsa bianca, di contattare la nostra Redazione affinchè si possa restituire alla signora la borsa che le è stata rubata e soprattutto recuperare tutti i documenti del figlio disabile e della donna e le chiavi presenti in borsa.