Reggio Calabria, ritorna il Festival “Facce da bronzi” | INFO

Riparte il concorso artistico del Festival nazionale del cabaret “Facce da bronzi”, rinomata manifestazione artistica ideata e prodotta dall’associazione “Calabria dietro le quinte – APS” con la direzione artistica dell’autore di Zelig Alessio Tagliento, in gemellaggio con il Festival “Faenza Cabaret – premio Alberto Sordi” e con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e sostenuto dalla Regione Calabria nell’ambito dell’avviso “Eventi culturali 2021” Pac 2014-2020 – azione 6.8.3.

La nona edizione del Festival, come nelle edizioni passate, sarà articolata in due periodi diversi prevedendo: spettacoli e diverse iniziative collaterali a carattere culturale da realizzare nella città di Reggio Calabria e di Lamezia Terme. In particolare il castello Aragonese di Reggio, durante il periodo estivo ospiterà: mostre, incontri letterari, performance, laboratori per bambini e la rassegna dal titolo “Musica e Cabaret al Castello” con artisti del panorama nazionale e regionale.

La sezione Winter prevede lo svolgimento del concorso artistico per l’assegnazione del rinomato premio “Facce da bronzi” dedicato quest’anno alla memoria dell’attore romano Gigi Proietti, volto noto del teatro e della tv nazionale. Il concorso, rivolto a comici, cabarettisti, imitatori, maghi, fantasisti e attori comici provenienti da tutta Italia e con almeno un anno di esperienza nel settore, è già partito con la prima tappa di selezione al Festival “Faenza cabaret”, dove in un gremito teatro Masini è stato selezionato il primo comico finalista: il bolognese Carlo Albertin.

Le prossime selezioni si svolgeranno il 24 marzo alle ore 21,00 presso l’Accademia09 di Milano e la terza ed ultima selezione presentata dal comico di Colorado Giovanni D’angella si terrà il 28 aprile alle 21, al teatro Grandinetti di Lamezia Terme all’interno della rassegna “Vacantiandu”. I comici finalisti si esibiranno il 29 aprile presso il teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria; in tale occasione la giuria tecnica decreterà il vincitore. Le serate vedranno la partecipazione di ospiti speciali provenienti dai più noti format comici televisivi.

“Nonostante lo stop forzato determinato dalla pandemia di Covid19, siamo riusciti a far ripartire la macchina del Festival, un appuntamento importante nel panorama nazionale che da visibilità alla nostra regione e porta in riva allo Stretto il meglio della comicità italiana. In questi dieci anni hanno partecipato al Festival oltre 300 comici e molti di loro hanno dimostrato grandi doti artistiche affermandosi in questi anni a livello televisivo e cinematografico come: Roberto Lipari, volto noto di Striscia la notizia, Max Angioni conduttore delle Iene, Davide Calgaro attore in diversi film accanto Aldo, Giovanni e Giacomo e tanti altri”, afferma il responsabile organizzativo e patron Giuseppe Mazzacuva.

Per partecipare alla nona edizione del festival è necessario iscriversi consultando il sito internet: www.festivalfaccedabronzi.it o la pagina Facebook Calabria dietro le quinte.