Reggio Calabria, revocata l’ordinanza: torna l’acqua potabile in alcune zone della città. L’elenco

E’ stata revocata l’ordinanza di non potabilità dell’acqua emessa tempo fa e riguardante alcune zone di Reggio Calabria. Dunque, l’acqua torna ad essere potabile e regolare alle norme. Di seguito la nota sul sito del Comune di Reggio Calabria, che elenca anche le zone.

“Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 60 del 15.11.2022, con la quale, a fronte degli esiti analitici su campioni di acqua potabile prelevati da personale ASP/SIAN, presso il serbatoio Pietrastorta – uscita vasche “Panaro”, trasmessi con nota ASP Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione prot. n. 1926 SIAN del 27.10.2022, è stato disposto, in via cautelativa, il divieto dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e per il consumo umano, limitatamente ai quartieri di Pietrastorta, Condera, Sant’ Antonino in località Vito, Via Eremo, Via Eremo Botte, Via Giordano Ruffo, Via Madonna di Fatima, Via lo Giudice, Via Cava, Via Condera Chiesa, Via Vallone Mariannazzo, Via Caserta Crocevia, Via Borrace Crocevia, Via Reggio Campi II Tronco [limitatamente all’abitato di Condera e Contrada Sant’Elia di Condera];

Vista la nota dell’A.S.P. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione n. 323 del 27.02.2023, acquisita al protocollo 0049731. E del 27.02.2023, con la quale è stato comunicato l’esito delle analisi di laboratorio dei campioni di acqua potabile prelevati da personale SIAN in data 26.10.2022 nei siti: Serbatoio Pietrastorta e rete idrica di Condera, da cui si evince che “…Gli esiti analitici dei campioni di acqua sopra richiamati risultano favorevoli essendo i valori di parametro conformi ai requisiti richiesti dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.. Pertanto l’acqua erogata può essere destinata al consumo umano e può essere revocata l’Ordinanza citata in oggetto…“;

“Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 61 del 16.11.2022, con la quale, a fronte degli esiti analitici su campioni di acqua potabile prelevati da personale ASP/SIAN nei siti Serbatoio Modenelle e Fontana Pubblica di fine rete Via Sabauda, trasmessi con la nota ASP prot. n. 2006/SIAN del 08.11.2022, è stata disposta l’inibizione temporanea dell’acqua al consumo alimentare nelle seguenti zone cittadine: in sinistra idraulica della Fiumara di Catona, dal civico 70 di Via Emilia verso valle, comprese Via Umberto I, Via Sant’Antonino, Via Santa Domenica e l’intera contrada San Cono, Via Sabauda fino all’incrocio con Via Calcara a destra e fino all’incrocio con Via Medina a sinistra; in destra idraulica alla Fiumara di Catona Contrade Santa Lucia e San Pietro”.

Vista la nota dell’A.S.P. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione n. 323 del 27.02.2023, acquisita al protocollo 0049731. E del 27.02.2023, con la quale è stato comunicato l’esito delle analisi di laboratorio dei campioni di acqua potabile prelevati da personale ASP/SIAN in data 26.10.2022 presso il Serbatoio di Modenelle, da cui si evince che “…Gli esiti analitici dei campioni di acqua sopra richiamati risultano favorevoli essendo i valori di parametro conformi ai requisiti richiesti dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.. Pertanto l’acqua erogata può essere destinata al consumo umano e può essere revocata l’Ordinanza citata in oggetto…”.