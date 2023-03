Reggio Calabria: “CI.RI.BI.RI.BLU”, il progetto d’inclusione per i bambini con autismo

StrettoWeb

Sabato 1 Aprile la Cooperativa sociale” Intorno a me mille colori”, per iniziativa del presidente, la Dottoressa Anna Maria Arena, da anni impegnata in prima linea sul territorio calabrese nella promozione di interventi riabilitativi, terapeutici e occupazionali volti al graduale inserimento sociale di persone con autismo, ospiterà un evento finalizzato alla presentazione di CI.RI.BI.RI.BLU, Città inclusiva per Bimbi resilienti in Blu, un progetto scaturito dalla preziosa collaborazione con il Comune di Reggio Calabria. La web conference, che si terrà alle ore 15:00, nasce con l’intento, in vista della giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo prevista, come di consueto, per il giorno del 2 Aprile, di testimoniare, aldilà di ogni possibile iniziativa e riflessione, come solo la concretezza operativa sia il modo esclusivo di dare valore alle parole.

Costruire opportunità è un obiettivo possibile ma faticoso: richiede impegno, costanza, lungimiranza. Ma soprattutto tale nobile scopo deve trovare terreno fertile in una comunità sociale sensibilizzata, recettiva per attecchire e portare frutto. E’ dalla collaborazione con il Comune di Reggio Calabria, in seno all’Avviso pubblico Reggio Resiliente, quindi, che trova spazio CI.RI.BI.RI.BLU, un Progetto di Comunità finalizzato alla partecipazione e all’inclusione di 12 minori, bambini e ragazzi con autismo, e al sostegno delle loro famiglie di appartenenza. Lo scopo ultimo del progetto è quello di rafforzare la resilienza della comunità, partendo dalla resilienza individuale e familiare.

L’evento di presentazione del progetto, coordinato dalla dottoressa Vincenza Nicolosi, ospiterà, oltre alla dottoressa Anna Maria Arena, presidente dell’ETS “Intorno a me mille colori, la dottoressa Sara Bassani, psicologa e analista del comportamento BCBA e supervisore BCBA e la dottoressa Martina Vitale, psicoterapeuta e analista del comportamento, che introdurranno alla realtà del disturbo dello spettro autistico, dal momento della diagnosi e dai primi interventi fino alla presa in carico globale dell’individuo: passaggi fondamentali per la definizione di interventi mirati alla costruzione di progetti di vita perseguibili e auspicabili.

“Consapevolezza, quindi, – dichiara la dott.ssa Costantino – ma soprattutto coerenza e concretezza. Ne è esempio lampante CI.RI.BI.RI.BLU, progetto che mette insieme parole e fatti, e che ci auguriamo, possa essere solo il primo passo sulla strada della vera inclusione e della promozione di ogni individuo, “abbracciato” e “sostenuto” dal contesto in cui vive, protagonista della propria esistenza, indipendentemente dalle personali difficoltà”.