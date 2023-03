Reggio Calabria: domani a Palazzo Alvaro la presentazione del nuovo servizio URPinRETE

StrettoWeb

Sarà presentato domani venerdì 17 marzo alle ore 10.30 nella Sala Biblioteca di Palazzo Alvaro il nuovo servizio “URPinRETE”, la rete degli Urp della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Il nuovo portale ha una primaria funzione informativa e consente ai cittadini di conoscere i servizi offerti dai Comuni dell’area metropolitana e agevolarne la fruizione. Ma URPinRETE sarà anche strumento per la messa in rete, la diffusione e la valorizzazione delle risorse e dei punti di forza dei Comuni del comprensorio della Città Metropolitana, un’importante risorsa da condividere con le Amministrazioni e gli Enti locali per la presentazione dei servizi al cittadino e per la promozione del territorio e dei principali eventi e centri d’interesse che lo caratterizzano.

Alla conferenza stampa prenderanno parte il sindaco facente funzioni Carmelo Versace e la Dirigente del Settore 1 Affari Generali Alessandra Sarlo.