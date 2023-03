StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Un geyser dall’asfalto. È la scena che i residenti del quartiere di Santa Caterina si sono trovati difronte questa mattina. Una perdita d’acqua con un forte getto, causato probabilmente da alcuni lavori nella zona, fuoriesce dal manto stradale antistante al marciapiede dell’intersezione fra via Italia e via Montevergine.

La zona è delimitata con qualche conetto e sono attesi lavori per risolvere il problema. Intanto l’acqua continua a fuoriuscire e, a causa della pendenza del terreno, arriva indisturbata in via Nazionale Pentimele.

Perdita d'acqua in via Italia: forte geyser dall'asfalto!