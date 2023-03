Reggio Calabria: enorme perdita d’acqua in centro, riparata con il bitume sprofonda dopo pochi minuti

StrettoWeb

Da ormai diversi anni in via Fata Morgana a Reggio Calabria, è presente una grossa perdita d’acqua che nonostante le ripetute segnalazioni, ancora non è stata ripristinata. La perdita sta scavando l’asfalto provocando il conseguente cedimento del manto stradale dal lato del marciapiede in prossimità di attività commerciali e abitazioni.

Questa mattina gli organi preposti sono intervenuti per risolvere, a modo loro, il problema e riempire la voragine con uno strato di bitume inutile che già dopo pochi minuti dal ripristino, è sprofondato.