Reggio Calabria, paura in centro: auto con a bordo due anziani finisce dentro una voragine | FOTO

Paura questa mattina in via Pacinotti a Reggio Calabria e precisamente vicino il deposito delle Ferrovie dello Stato nella zona di via Galileo Galilei. Un’auto, Fiat Panda, con a bordo due anziani è finita dentro una profonda voragine e sul posto sono dovuti intervenire prontamente i Vigili del Fuoco che hanno estratto l’auto e recintato la zona per evitare che accadano altri episodi simili.

Per fortuna non si sono registrati feriti ma solo tanta paura per i due anziani che sono stati aiutati ad uscire dalla vettura senza gravi conseguenze.