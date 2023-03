Reggio Calabria, operazione “Hybris”: anche un parroco tra gli accusati

StrettoWeb

“Avendo appreso questa mattina dagli organi di stampa le notizie che coinvolgono il sacerdote don Giovanni Madafferi, attualmente parroco della parrocchia S. Maria delle Grazie e San Giorgio in Sinopoli, la diocesi esprime rammarico per l’accaduto e confida nell’operato della magistratura“. E’ quanto si legge in una nota della Diocesi di Oppido Mamertina – Palmi.

“Il Vescovo, nel frattempo, ha già adottato nei confronti del predetto sacerdote i provvedimenti previsti in questi casi dal Codice di Diritto Canonico“, conclude la nota. Il riferimento è alla maxi operazione “Hybris” con la quale è stato inferto un duro colpo alla cosca Piromalli, con 49 arresti. Tra le accuse rubricate, vi è quella riferita alle “false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’Autorità Giudiziaria“. Ad essere chiamato a rispondere è Don Giovanni Madafferi. Al parroco è stata contestata la “compiacenza” nel redigere dichiarazioni “di comodo“. Queste, secondo gli inquirenti, venivano utilizzate dagli appartenenti al sodalizio per ottenere benefici e misure alternative alle pene.