Reggio Calabria, Oda e BiEsse insieme per l’arte. Sabato la firma protocollo d’intesa delle due realtà culturali

Insieme per la cultura e l’arte. Due forze del territorio reggino, l’Officina dell’Arte diretta dal presidente Peppe Piromalli e l’Associazione Culturale “Bene Sociale” (BiEsse) la cui presidente e fondatrice è Bruna Siviglia, scelgono di unirsi dando vita ad un sodalizio per promuovere, valorizzare, infondere tra i giovani l’arte in tutte le sue forme e progetti culturali e legali. Da qui, un Protocollo d’intesa che sarà siglato sabato 11 Marzo a Palazzo Alvaro, sala Biblioteca, alle ore 10,30, dove i promotori Piromalli e Siviglia illustreranno le opportunità di crescita artistica, formativa, personale e sociale da realizzare sul territorio.

“Insieme alla Presidente della BiEsse, abbiamo pensato ad un percorso artistico per la costruzione di un disegno programmatico per l’intero territorio comunale di riferimento attraverso eventi teatrali – afferma il direttore dell’Oda Peppe Piromalli -. Il nostro obiettivo è di promuovere l’educazione alla cultura delle arti, della musica, della creatività, del cinema, del teatro con spettacoli di altissimo livello ed artisti del panorama nazionale ed internazionale. Una sinergia culturale che accrescerà la vicinanza dei nostri giovani al patrimonio storico-artistico della città ma anche, al nostro bellissimo teatro “Francesco Cilea” che deve diventare la seconda casa dei nostri ragazzi”.

“Questo protocollo segna un punto di partenza di una collaborazione tra due realtà attive della città che guardano al futuro con ottimismo e progettualità ma, soprattutto, volgono il loro sguardo alle nuove generazioni con le quali vogliamo instaurare un dialogo costante e quotidiano – rimarca la presidente Siviglia -. Dobbiamo coinvolgere i nostri giovani alle arti, alla musica, al cinema, al teatro, allo sviluppo dello studio del territorio e delle tradizioni delle realtà locali approfondendo quel percorso che promuove, diffonde e sviluppa la cultura abbattendo ogni stereotipo. BiEsse e Oda quindi, proporranno iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione per sviluppare una consapevole cultura sociale e culturale”.