Reggio Calabria, novità per l’Oasi: l’annuncio su Facebook, “quest’estate torniamo”

“Grazie a tutti per la stima e per l’affetto che avete nei miei confronti, ancora grazie. Arrivederci per l’estate a L’Oasi 2023”. Un brevissimo post e una foto allegata. C’è lo sfondo de L’Oasi e la frase: “Estate 2023, comprati il costume nuovo, L’Oasi ritorna“. Ad annunciarlo, su Facebook, è Mario Scaramuzzino, titolare della storica struttura reggina che, a quanto sembrerebbe, dopo anni di peripezie potrebbe riaprire i battenti questa estate.

L’aggiornamento social dell’imprenditore ha scatenato una serie infinita di reazioni, tra likes, commenti e condivisioni, tutte felici e di augurio e complimenti verso lo stesso Scaramuzzino. La redazione di StrettoWeb ha provato a capirne di più sull’argomento, contattando i diretti interessati, ma né l’imprenditore e né i suoi legali hanno voluto rilasciare alcun tipo di dichiarazione al momento, non sbilanciandosi e rimandando tutto ai prossimi giorni. Al di là delle ufficialità, resta comunque il “mezzo” annuncio su Facebook, che sembra tanto foriero di buone notizie per la struttura e in generale per la città, che potrebbe rivedere riaperta una struttura storica.

Quando il Comune chiuse l’Oasi 7 anni fa

Ripercorriamo brevemente la vicenda: 7 anni fa, aprile 2016, il Comune di Reggio Calabria chiuse la struttura revocando tutte le licenze e le autorizzazioni della società proprietaria, che presentò ricorso immediatamente. Da lì, anni di peripezie, alti, bassi, aggiornamenti continui, ribaltamenti di fronte. Fino a quella che, pare, possa essere la parola fine. Ma ne sapremo di più a breve.