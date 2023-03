Reggio Calabria, la denuncia: “non è stata autorizzata nessuna raccolta di indumenti per i migranti”

StrettoWeb

La Protezione civile comunale di Reggio Calabria comunica che “non è stata indetta alcuna raccolta di indumenti al Cedir per i migranti che stanno lasciando la struttura. Chi la ha organizzata non ha alcuna autorizzazione da parte del Comune, né sarà consentito alcun ulteriore deposito preso la struttura comunale”.

Dopo lo sbarco avvenuto nella giornata di ieri al Porto della città dello Stretto, parte dei migranti sono stati trasferiti nella scuola Boccioni di Gallico, alla periferia nord di Reggio Calabria. Gli altri invece sono stati accompagnati al Cedir, negli ex locali della Protezione civile. Dopo i controlli sanitari di routine, i migranti stanno lasciando la struttura per essere trasferiti in altri luoghi.