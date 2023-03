Reggio Calabria, al Museo Archeologico Nazionale il “Treno della Magna Grecia”

StrettoWeb

Un nuovo accordo di collaborazione per la promozione, la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio archeologico è stato siglato tra il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e l’Associazione Ferrovie in Calabria. La convenzione, al via in anteprima domenica 2 aprile, lancerà il nuovo itinerario del “Treno della Magna Grecia”. Una significativa iniziativa di Ferrovie in Calabria per promuovere il turismo ecosostenibile sulla ferrovia ionica in occasione dell’iniziativa “Domenica al Museo” promossa dal Ministero della Cultura, guidato da Gennaro Sangiuliano.

«Ringrazio l’Associazione Ferrovie in Calabria e il presidente, Roberto Galati, per aver creato, attraverso questa nascente sinergia, degli itinerari volti alla valorizzazione e promozione del ricco patrimonio archeologico e paesaggistico calabrese – afferma il direttore del MArRC, Carmelo Malacrino. Uno degli obiettivi del Museo è quello di aprire le porte della cultura a tutti e, in particolare, ai Calabresi che scoprono nelle varie sale del Museo le loro radici culturali. Oggi, grazie anche ad iniziative come questa, sarà ancora più semplice raggiungere il Museo nelle giornate con ingresso gratuito».

«Siamo onorati di aver dato vita ad una collaborazione con il MArRC, anche perché si tratta della prima partnership instaurata con un ente museale, mirata alla creazione di una linea di treni turistici – dichiara il Presidente dell’Associazione Ferrovie in Calabria, Roberto Galati. L’accordo con Trenitalia ci permette di organizzare iniziative come il “Treno della Magna Grecia”, che darà la possibilità di ammirare il MArRC e, in aggiunta, il bunker antiaereo alla Stazione Centrale di Reggio Calabria. Si tratta di un’iniziativa rivolta anche agli istituti scolastici di tutta la provincia calabrese, con finalità turistiche, culturali, in un’ottica di ecosostenibilità degli spostamenti all’interno del territorio regionale».

Per tutte le informazioni riguardo l’iniziativa è possibile consultare la pagina dedicata del sito: www.ferroviedellemeraviglie.it.