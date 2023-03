Reggio Calabria, al via “Penelope”: la mostra di Piergemma | INFO

StrettoWeb

E’ iniziata la personale “Penelope” di Pierina Laganà in arte Piergemma, con il Patrocinio del Telesia Museum del Comune di San Roberto diretto dalla dott.ssa Maria Cotroneo e la direzione artistica del prof. Mario D’Ascola. La mostra è stata allestita presso gli spazi espositivi del LAB 4.9 di via al Torrione.

“Talvolta ho camminato scalza su cocci invisibili di vetro, ma non sono mai scesa a patti con la libertà della mia dignità” a dirlo è Piergemma che riassume, così, i pilastri della sua vita.

Dignità e libertà, in lei, vanno di pari passo e si manifestano nella sua ricerca artistica.

“L’ Arte e la vita non sono in me separate – aggiunge l’artista sottolineando anche come – l’unica rivoluzione possibile sia la Bellezza”. Artista poliedrica si esprime nella scrittura, nella pittura e nel teatro.

Tra le sue numerose attività artistiche e i risultati conseguiti c’è il Fuoco di Crisalide – vernissage svolto da Piergemma presso il Caffè Storico Le Giubbe Rosse di Firenze; il Catalogo Mondadori dell’Arte Moderna in cui Pierina Laganà rientra a pieno titolo; l’opera pittorica dal titolo IDEA donata al Telesia Museum (Museo Civico dell’Arte Moderna e Contemporanea di San Roberto); il Premio Internazionale Lorenzo il Magnifico – Palazzo Vecchio – Firenze, in cui l’artista ha ricevuto il titolo di Accademico per il Suo impegno nella divulgazione della cultura.

“Piergemma conduce un estenuante lavoro di ricerca pittorica – dice il critico Francesco Miroddi – rivolto alla scoperta di delimitazioni auree, di codici segnici, di geroglifici, di raffigurazioni tribali. Le pennellate scorrono sulla tela seguendo percorsi apparentemente comprensibili, per poi aggrovigliarsi e inaspettatamente alterare la semplicità dei tratti istintivi di Piergemma. Tutto ciò conferisce alle rappresentazioni pittoriche codificazioni atte a stimolare i percorsi cerebrali dell’osservatore.

Le opere dell’artista sono pertanto dichiarazioni d’intenti e costituiscono un autentico richiamo per coloro che sapranno interagire con le tele, interpretandone il linguaggio segnico contraddistinto da simbologie e rappresentazioni concettuali. Coloro che affronteranno i labirinti psicologici creati dalle vernici di Piergemma, riusciranno a leggere e a parlare la sua lingua. Saranno iniziati a quei percorsi di comprensione e di apprendimento che li accompagneranno all’accettazione delle regole e delle leggi di un nuovo contesto sociale, di un nuovo mondo, di una nuova tribù: quella di Penelope.

Quest’ultima è la sovrana di un regno in cui la donna non aspetta più, non tesse alcuna tela e non temporeggia in attesa del re. Penelope affronta e uccide Ulisse nel momento preciso in cui sbarca sull’isola di Itaca; si autoproclama regina e conquista dignitosamente la propria libertà. Oggi Penelope non ha più bisogno di aspettare l’otto marzo. PIERGEMMA regna“, conclude il critico Miroddi.