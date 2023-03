C’è anche Reggio Calabria alla Maratona di Roma 2023

StrettoWeb

In occasione della Maratona di Roma 2023 “SN41FUN RUN, RUN ROME”, unica scuola a parteciparvi con la secondaria di primo grado, in modalità “virtual”, anticipando di un giorno la partecipazione reale a Roma, è stato il San Vincenzo di Reggio Calabria, che si è dato appuntamento al Campo CONI “A. Penna”, sabato 18 marzo 2023 alle 9,30.

I ragazzi, in pettorina e maglia ufficiale, capitanati dal Prof. Adriana Sudano hanno corso tutti e 5 i chilometri previsti in questa modalità, mettendocela tutta, chi allenato e chi meno. Sono stati accompagnati anche dal Coordinatore Scolastico Prof. Franco Barillà, dalla Responsabile della secondaria di primo grado, suor Rosaria Gerundo, ex podista, e da diversi insegnanti. Sui bordi della pista alcuni genitori a fare il tifo. Con fierezza, fatica e sudore, hanno terminato i giri di pista ed hanno portato a casa la medaglia. Onore a questi ragazzi, alla scuola ed alla Città, da essi con orgoglio rappresentata.