Reggio Calabria, l’Associazione Don Lorenzo Milani incontra Maria Antonietta Rositani

“L’Associazione di Volontariato Don Lorenzo Milani da anni impegnata nel recupero dei minori a rischio del nostro territorio ed anche nelle attività di promozione della cultura della legalità, questo venerdì insieme con i soci ed insieme con tutti i membri, incontrerà Maria Antonietta Rositani”. E’ quanto afferma il Presidente, Dr Filippo Pollifroni.

“L’incontro sarà la giusta occasione per esprimere, come sempre abbiamo fatto, un’assoluto senso di vicinanza per i fatti che sappiamo , ma anche soprattutto per il conferimento alla stessa Rositani della nomina come Presidente dell’ Assemblea degli iscritti della Don Milani”, conclude.