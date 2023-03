Reggio Calabria, il 4 marzo l’evento “L’Arte Salverà il Mondo” | INFO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Non solo quadri, canzoni, letteratura, poesia ma, anche spettacolo all’evento culturale “L’Arte Salverà il Mondo”. Un mix di temi ed argomenti, per un evento culturale che persegue l’obiettivo di unire in un unico momento le diverse sfaccettature dell’Arte. L’idea è quella di unire cinema, canto, poesia, pittura, letteratura e offrire per ognuna di queste arti un momento topico.

L’evento si terrà nel salone dell’Automobile Club di Reggio Calabria che il Presidente Giuseppe Martorano è stato ben lieto di offrire agli organizzatori. Un nuovo modo di fare cultura con momenti accattivanti che richiamano gli amanti dell’Arte. La scusante, i quadri della pittrice reggina Adele Canale.

L’appuntamento è per sabato 4 marzo alle ore 17,00. I quadri della pittrice potranno essere ammirati sino alle ore 20 del 5 marzo. A inaugurare l’evento personalità del mondo della Cultura, come la poetessa Bruna Filippone che si intratterrà con la pittrice, colloquiando sui soggetti dei quadri esposti e realizzati con i colori della natura a rappresentare la stessa, con i fiori e i paesaggi che sono il risultato di studi e meditazioni.

La scrittrice Palma Comandè che relazionerà sul concetto di arte sviluppando un excursus nel tempo, attraverso riflessioni sulle figure simboliche e sul messaggio che la pittrice invia. Diverse le Associazioni culturali reggine e non che hanno abbracciato l’idea e saranno presenti e che porteranno i saluti all’apertura dell’evento. Il momento canoro sarà allietato con intermezzi musicali della cantante Beatrice Mollica. A mettere insieme i vari momenti e farli sviluppare in un unico filo logico il giornalista Pasquale Muià, Direttore di Incipit Sistema Comunicazione che condurrà la serata.