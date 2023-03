StrettoWeb

Vigilia di Italia-Ucraina Under 21 al Granillo. Reggio Calabria ha accolto con gioia gli azzurrini, che tornano sullo Stretto dopo oltre 20 anni. Oggi i sindaci facente funzioni di Città Metropolitana e Comune, Carmelo Versace e Paolo Brunetti, hanno voluto salutare i calciatori di mister Paolo Nicolato. La squadra, oltre l’immancabile in bocca al lupo, ha ricevuto in dono una litografia dei Bronzi di Riace ed il libro “La Terra dei Bronzi”. A corredo alcune immagini.