Reggio Calabria, istituita la sede di Rete Nazionale Forense

È stata istituita la Sede territoriale per la Regione Calabria di Rete Nazionale Forense a Reggio Calabria. Eletti: Presidente l’Avv. Carolina Musicò; Vice-Presidente l’Avv. Luigi Reliquato; Segretario l’Avv. Rocco Barillaro; Tesoriere l’Avv. Floriana De Filicaia; Consigliere l’Avv. Alfredo Mercatante; per il Collegio dei Probiviri: l’Avv. Giulia D’Agostino, l’Avv. Leda Badolati, l’Avv. Vittorio Vecchio.

L’Associazione promuove la conoscenza, la tutela e la diffusione dei valori fondamentali del diritto e del giusto processo. Si ispira alle regole costituzionali atte a garantire il diritto di difesa in tutte le possibili forme. L’Associazione crede nella terzietà della magistratura ed indipendenza della magistratura, nell’indipendenza dell’avvocatura, in una legislazione giusta ed equa per tutti.

Promuove anche eventi di formazione, convegni, seminari, momenti di confronto scientifico, iniziative culturali e quant’altro per sostenere la crescita professionale e umana dell’Avvocato. L’idea della sede regionale nasce e si concretizza altresì con lo scopo di estendere i confini dell’associazione nazionale da un lato, ed avvicinare alla sede regionale gli associati della regione, in modo da poter creare un rapporto professionale ed anche personale fra gli associati, di lealtà, amicizia, sincerità e rispetto, da traslare anche nelle altre occasioni di confronto, che tanto fa anche all’importantissimo aspetto deontologico della professione forense.

Ideali ed intenzioni che condivido perfettamente con il Presidente ed il Direttivo Nazionale. I presupposti per realizzarli ci sono tutti, i Colleghi sono tutti insieme e ciascuno di essi delle gran belle persone con cui sarà bello e costruttivo lavorare insieme. Noi che rivestiamo il nobilissimo ruolo della difesa dei diritti delle persone, che siamo una categoria professionale forte e presente, guardiamo al futuro con ottimismo e determinazione, continuando a svolgere la nostra splendida professione con la MENTE e con il CUORE.