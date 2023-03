Reggio Calabria, irrompe a scuola di notte per svaligiare i distributori di cibo, poi ferisce poliziotto

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Reggio Calabria ha arrestato un ventitreenne in flagranza dei reati di furto aggravato, danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il giovane, dopo essersi introdotto in un istituto scolastico di questo centro, in orario notturno, ha forzato un distributore automatico di cibo e bevande ed ha asportato circa un centinaio di euro in monete contenute al suo interno.

Alla vista degli Agenti della Polizia di Stato, il soggetto, nel tentativo di fuggire, ha lanciato un palanchino che stava utilizzando per compiere il fatto criminoso, colpendone uno e ferendolo alla caviglia.

Il ventitreenne, che in fase di convalida dell’arresto si è assunto la responsabilità anche di altri furti commessi nello stesso istituto scolastico nelle scorse settimane, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto all’obbligo di firma presso gli uffici di polizia.