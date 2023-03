Reggio Calabria: incontro tra una delegazione di Inner Weel e l’Associazione “Noi per Santa Caterina”

StrettoWeb

Si è svolta stamattina presso il centro di solidarietà di S. Caterina un cordiale e partecipato incontro dove l’Associazione “Noi per S. Caterina” ha ricevuto il Presidente Rory Modafferi ed una delegazione del Club Inner Wheel di Reggio Calabria che ha donato una carrozzina per favorire l’accesso a persone con disabilità ai vari servizi che la struttura eroga. In particolare si è voluto dotare il centro di questo presidio per ridurre il disagio durante le giornate in cui sono previste le visite e gli esami strumentali di prevenzione delle patologie cardiovascolari e oncologiche.

L’attività di stamattina è l’esempio “di quanto importante sia la sinergia tra le associazioni che hanno come unico scopo e obiettivo il bene sociale e la volontà di essere presenti, di aiuto e di sostegno alle persone più deboli e sofferenti. Nella semplicità ma nella concretezza di questo gesto e di questo presidio si cela quello che è lo spirito stesso della iniziativa. Non grandi opere fatte per stupire.. Ma piccole e quotidiane per ben servire”.