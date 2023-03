StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio sulla via Nazionale Pentimele a Reggio Calabria. Il sinistro è stato tra due auto che si sono scontrate frontalmente senza però, sembrerebbe, avere conseguenze gravi. Il traffico ha subito parecchi disagi a causa dell’incidente che si è verificato in un momento di punta per l’uscita dagli uffici.