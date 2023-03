Reggio Calabria, in scadenza i bandi per due corsi di formazione professionale | INFO

StrettoWeb

Sono in scadenza il prossimo 15 marzo due bandi indetti dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria per due differenti corsi di formazione professionale riguardanti due figure ricercate nell’ambito della sicurezza nel corso di eventi pubblici di intrattenimento e di attività e manifestazioni sportive.

Il primo dei due bandi riguarda la qualificazione di addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (art. 5 del D.M.6 ottobre 2009) e prevede l’individuazione di 45 allievi.

Il secondo bando riguarda invece un Corso BLSD “Basic life support defibrillation” per adulto, bambino e lattante e defibrillazione con DAE, secondo le raccomandazioni Internazionali su RCP ILCOR correnti per complessivi 15 allievi.

I dettagli dei due bandi sono disponibili sul portale istituzionale della Città Metropolitana rispettivamente agli indirizzi:

https://www.cittametropolitana.rc.it/canali/formazione-professionale/notizie-e-avvisi/addetto-ai-servizi-di-controllo-delle-attivita-di-intrattenimento-e-di-spettacolo-in-luoghi-aperti-al-pubblico-o-in-pubblici-esercizi-art-5-del-d-m-6-ottobre-2009

https://www.cittametropolitana.rc.it/canali/formazione-professionale/notizie-e-avvisi/bando-corso-blsd-per-adulto-bambino-e-lattante-e-defibrillazione-con-dae-secondo-le-raccomandazioni-internazionali-su-rcp-ilcor-correnti

La domanda di iscrizione deve essere redatta utilizzando l’apposito modello disponibile sul portale dell’Ente. La domanda dovrà essere consegnata o spedita a: Settore 5 – Formazione Professionale – presso il Servizio Protocollo Generale della Città Metropolitana in via Monsignor Ferro n. 1/A (ex Palazzo Ferrovie) o trasmessa a: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it entro il 15 marzo 2023. Può essere utilizzata anche PEC non personale.

Qualora le domande eccedano i posti disponibili, come sarà reso noto esclusivamente attraverso il portale della Città Metropolitana di Reggio Calabria in data 28/03/2023, sarà formulata relativa graduatoria, redatta sulla base dei risultati di una prova selettiva, consistente in un questionario concernente materie di attualità ed altre relative al profilo professionale del corso prescelto. La sede e la data della prova selettiva ed ogni altra comunicazione saranno pubblicate esclusivamente con apposito avviso sul portale della Città Metropolitana www.cittametropolitana.rc.it