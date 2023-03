Reggio Calabria, il 5 marzo appuntamento con “Dialettiamoci” | INFO

StrettoWeb

“La nostra identità, la tradizione, la cultura dei nostri luoghi sono un punto fermo del nostro meraviglioso Sud. Proprio per questo, come giustamente dice il nostro caro amico scrittore e giornalista Pino Aprile, da tantissimi anni hanno lavorato per cancellare la nostra identità, le nostre tradizioni, gli usi ed i costumi delle nostre realtà, oggi purtroppo si stanno materializzando i danni, infatti, è sotto gli occhi di tutti, lo spopolamento di interi borghi ed ahimé anche nei centri città.

E domenica 5 marzo, proprio per questo, nel nostro piccolo, ci sarà una prima adunata, ne seguiranno altre, per l’occasione, una serata all’insegna della poesia in vernacolo. Quindi appuntamento con “Dialettiamoci”, domenica 5 marzo alle ore 18,30 alla stazione Fs di Rc S. Caterina.

Per stare in tema, seguirà una degustazione di prodotti tipici locali, per l’occasione anche un bicchier di vino, grazie all’azienda Vinicola Criserà“. È quanto affermato in un comunicato stampa dall’associazione “Incontriamoci Sempre”.