Reggio Calabria, Giornata Mondiale Sindrome di Down: l’evento in Piazza Italia

Il 21 marzo ricorre la Giornata Mondiale della Sindrome di Down, volta a sensibilizzare verso la Trisomia 21. L’appuntamento annuale ha lo scopo di promuovere la consapevolezza e il rispetto di tutte le persone con questa sindrome per favorirne la piena inclusione sociale.

La causa della Sindrome di Down è una copia in eccesso del cromosoma 21, che è alla base delle caratteristiche fisiche e intellettive tipiche di chi vive questa sindrome. Le persone con sindrome di Down hanno esigenze a cui ancora oggi i governi di tutto il mondo non sono riusciti a dare una risposta decisa: istruzione, lavoro, indipendenza, legami, libertà di movimento, relazioni.

Anche a Reggio Calabria oggi, in Piazza Italia, si sono svolte le celebrazioni in occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down, così come in tutte le città italiane, con 59 sezioni AIPD coinvolte. All’evento ha presenziato anche l’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore Demetrio Delfino.

L’associazione nazionale ha ringraziato pubblicamente le coordinatrici e le volontarie della sezione di Reggio Calabria per l’organizzazione di oggi e per la grande partecipazione.

