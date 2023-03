Reggio Calabria: Gennaro Calabrese torna al Cilea con lo spettacolo “Tutto il mondo è Calabrese” | VIDEO

StrettoWeb

Gennaro Calabrese è pronto a stregare il pubblico del teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria con il suo nuovo spettacolo “Tutto il mondo è Calabrese” in scena il 25 Marzo alle ore 21. Un racconto personale e divertente che ripercorrerà 20 anni di carriera artistica all’interno di un garage dove il protagonista, accompagnato sul palco dalla maestosa voce della cantante reggina Marinella Rodà, mostrerà il suo “mondo” interiore fatto di voci, ricordi e molteplici personalità.

“Un po’ perché tutto il mondo è paese, ma ancor di più perché, tutto il mondo è Calabrese – afferma -. E’ un one man show che si arricchisce della presenza di una reggina doc che, con me, percorrerà una carriera fatta di salite e discese, gioie e dolori, sorrisi e applausi ma ricca di un infinito affetto donato sempre da un pubblico attento e vicino. Spero siano in tanti anche al teatro Cilea da dove parte ufficialmente il mio tour di uno spettacolo divertente e intenso dove al racconto si lega la musica tradizionale che passa dal pop al folk”.