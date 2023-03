A Reggio Calabria la XXXI edizione delle Giornate FAI di primavera

StrettoWeb

Artista, critico e storico dell’arte, studioso e strenuo difensore dei beni culturali della Calabria: Alfonso Frangipane sarà al centro della XXXI edizione delle Giornate di Primavera del Fondo Ambiente Italiano, a cura della Delegazione reggina del FAI guidata da Dina Porpiglia. Il luogo aperto, per le attese GdP FAI 2023 del 25 e 26 marzo, sarà il Museo d’arte Alfonso Frangipane, che ha sede all’interno del Liceo Artistico di Reggio Calabria. Un viaggio di scoperta, attraverso le sue opere e i suoi preziosi lasciti, conservati in questo straordinario polo culturale che detiene una collezione rappresentativa della cultura figurativa calabrese tra ‘800 e ‘900, completata dalle opere di artigianato realizzate nei laboratori della scuola.

Le Giornata FAI di Primavera si arricchiranno, inoltre, dell’inaugurazione dello studio di Frangipane e riserveranno ai visitatori l’apertura speciale dei laboratori. Nella giornata del 24 marzo un convegno di studi sarà l’occasione per approfondire, a latere delle Giornate, tutta la complessa attività di creazione, scoperta e valorizzazione di cui Frangipane si è reso protagonista. Un illustre calabrese che si è adoperato moltissimo in favore della formazione artistica, investendo tutte le sue energie per la creazione di una vera e propria fucina di artisti, fondando a Reggio Calabria l’Istituto d’Arte prima (1933) e il Liceo Artistico dopo (1948).

La conferenza stampa di presentazione delle Giornate di Primavera FAI 2023 si terrà a Palazzo San Giorgio il 18 marzo alle ore 10,00, presso il Salone dei Lampadari. Una imperdibile occasione di scoperta, attraverso la quale la Delegazione reggina del FAI intende valorizzare l’eredità lasciata da Alfonso Frangipane, mediante l’incontro con le sue opere, le testimonianze della sua vita professionale, un convegno di studi, una attesa inaugurazione e aperture di luoghi, vissuti dal grande studioso, solitamente non accessibili al pubblico. Come ogni anno, saranno i giovani Apprendisti Ciceroni del Fai a guidare i visitatori. I dettagli e le modalità di visita di questa XXXI edizione saranno illustrati durante la conferenza stampa di presentazione, alla quale interverranno:

