Reggio Calabria, l’edicola di Piazza Garibaldi finalmente cambia location: adesso possono partire gli scavi

Il 22 febbraio scorso il sindaco f.f. di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, aveva annunciato ai microfoni di StrettoWeb che relativamente ai lavori di scavo di Piazza Garibaldi, “siamo pronti con la Sovrintendenza e col segretariato, sono state già effettuate le opere di potatura degli alberi della piazza per poter scavare proprio sotto l’area dell’edicola. E’ stata allestita una nuova edicola per poter sportare gli operatori della vendita di giornali nell’altro sito, c’era da definire alcuni aspetti burocratici che riguardavano i nostri uffici e la posizione della signora che è stata definita quindi a giorni verrà spostata l’edicola e li si potrà ricominciare lo scavo e avere contezza di cosa stiamo parlando se ha una valenza archeologica il sito sottostante e capire come fare per renderlo fruibile alla città e riqualificare la piazza in qualche modo”.

Ed è proprio da questa mattina che finalmente dopo mesi e mesi di attesa, l’edicola di piazza Garibaldi ha cambiato location. Adesso quindi si può procedere con l’avvio dei lavori per gli scavi archeologici nella piazza stessa. Il cantiere come annunciato nei mesi scorsi, poteva partire solo nel momento in cui veniva spostata l’edicola.