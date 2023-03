StrettoWeb

L’ufficio stampa del comune di Reggio Calabria informa i cittadini che “a causa di un grave guasto alla condotta idrica in zona Marianazzo si stanno verificando in queste ore disservizi idrici nel centro cittadino e nelle aree adiacenti. I tecnici sono già al lavoro per risolvere la problematica”.