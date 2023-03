Reggio Calabria, al via il corso di “Alfabetizzazione informatica per i servizi”

StrettoWeb

Una Zona Amichevole che sta diventando un luogo di crescita culturale: #kindZone – Per la comunicazione pacifica, il progetto ideato e prodotto da Adexo Aps con la collaborazione della scuola Catanoso-DeGasperi e il sostegno di Otto per Mille – Chiesa Valdese, è in piena attività. Dopo l’avvio del Laboratorio di Scrittura creativa “Parole di vetro” a cura di Katia Colica e il Seminario “Sicurezza in Rete”, parte un prezioso Corso Gratuito di “Alfabetizzazione informatica per i servizi”.

Aperto per i cittadini del quartiere Condera che ospita la scuola, ma a disposizione degli over 60 e di cittadine e cittadini stranieri, il servizio a cura di Antonio Aprile, giornalista ed esperto linguaggio web, si concentrerà sia sull’utilizzo del PC che sull’utilizzo della app dei dispositivi mobili.

Durante gli incontri si approfondiranno nel dettaglio le esigenze specifiche degli utenti sull’utilizzo dei loro dispositivi per aiutarli nell’accesso ai portali della pubblica amministrazione. (Es. Spid per servizi, portali INPS, Servizi bancari e sanitari, ecc). Non ultima, la gestione dell’accesso in rete al riparo dei rischi che soggiornano sui social come il linguaggio aggressivo e volgare (Flaming) e varie forme di Cyber-stalking. Verrà, inoltre, distribuito del materiale tematico gratuito.

La sede del corso è proprio la Scuola Media De Gasperi, sita in via Reggio Campi II Tronco, 164, Reggio Calabria. Di seguito il calendario degli incontri: giovedì 16 marzo, giovedì 23 marzo, lunedì 27 marzo, giovedì 6 aprile. Tutti gli appuntamenti si terranno dalle 13 alle 17 per agevolare anche coloro che sono disponibili soltanto in pausa pranzo. Per partecipare chiamare al 3299815211.