Reggio Calabria, cosa sta succedendo agli alberi di Piazza Duomo?

“Cosa sta succedendo agli alberi di piazza Duomo?“. È la domanda che un cittadino si chiede in merito alle condizioni degli alberi che adornano la centralissima piazza reggina.

“Nel 2015 hanno subito un trattamento di capitozzatura (io lo chiamo mozzatura) e questi sono forse i risultati? Cioè marcire? – afferma ancora il lettore – Moltissimi studi hanno dimostrato che tale intervento è dannoso perché provoca il decadimento dell’albero, si può dire, senza ombra di smentita che il patrimonio arboreo di Reggio non è messo tanto bene, esempi a piazza Garibaldi, lungomare Italo Falcomatà…“.

Che cos’è la capitozzatura?

Il lettore fa riferimento alla capitozzatura, una tecnica di potatura utile a ridurre le dimensioni degli alberi aspramente criticata dagli esperti che non lo ritengono un metodo adeguato di riduzione dell’altezza e in generale delle dimensioni della chioma.

La capitozzatura permette di potare un albero in circa mezz’ora e con personale poco qualificato, mentre una potatura più attenta può richiedere 2-3 ore per albero, dunque i vantaggi sono in termini di minore tempo impiegato e bassi costi (inerenti alla qualità) della manodopera. In realtà, dal punto di vista economico, un albero che subisce un taglio a capitozzo richiede interventi di arboricoltura, negli anni successivi, ben più costosi. Ammesso che sopravviva.

La capitozzatura, infatti, rende l’albero più esposto a funghi agenti di carie del legno che ne provocano il degradamento, rendendo meno robusta la struttura. L’asportazione di una così grande quantità di foglie produce un grande numero di radici morenti che rendono meno ancorato l’albero al terreno, oltre che una carenza di sali e acqua. Un albero debole ha, ovviamente, un’aspettativa di vita molto inferiore rispetto a un albero regolarmente potato.

L’improvvisa esposizione di branche e fusto ai raggi solari, dopo la rimozione eccessiva della chioma, può provocare scottature nei tessuti che, a loro volta, possono provocare cancri, distaccamento della corteccia e la morte della branca. Anche altre condizioni atmosferiche come freddo (neve) e vento influiscono negativamente. Rami e alberi deboli possono spezzarsi e cadere più facilmente, a Reggio Calabria ne sappiamo qualcosa…