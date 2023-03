Reggio Calabria, il Comune cerca 4 figure a tempo indeterminato: come presentare domanda

StrettoWeb

Il Comune di Reggio Calabria, ha indetto le selezioni pubbliche per esami: per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Dirigente amministrativo-contabile; per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di di n. 3 posti di Dirigente Tecnico, di cui un posto riservato al personale dipendente di ruolo dell’Ente.

Gli avvisi nella versione integrale sono disponibili ai seguenti link:

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=de787e985c824c66ac037d59ec1a1566

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTE TECNICO:

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=41df2f66a1854e549962b5cc703f9232

I bandi sono stati pubblicati sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/, e nella sezione “Amministrazione Trasparente – bandi di concorso”. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale “inPA”, previa registrazione sullo stesso Portale. La Data chiusura per le candidature è il 17 Aprile 2023 entro le ore 23:59.