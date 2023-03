Reggio Calabria: i club Soroptimist calabresi uniti per i “Giovani Talenti” della Musica

StrettoWeb

Venerdi 17 marzo 2023 si è tenuta presso il Conservatorio di Musica “F.Cilea” di Reggio Calabria la selezione regionale del Concorso “Giovani Talenti” della Musica indetto dal Soroptimist International. Il Concorso ha come obiettivo quello di valorizzare le giovani promesse della musica iscritte in tutte le specialità strumentali dei conservatori italiani. Tutti i Club calabresi si sono riuniti presso l’Auditorium del Conservatorio della città per assistere alla selezione – concerto tenuta dalle tre candidate Maria Luisa Grillone, percussionista rappresentante del Conservatorio di Vibo Valentia, Roberta Panuccio, soprano rappresentante del Conservatorio di Reggio Calabria e Maria Scalzo, pianista rappresentante del conservatorio di Nocera Terinese (CZ).

Erano presenti le Presidenti dei Club Soroptmist di Lamezia, Palmi, Soverato e Reggio Calabria in rappresentanza di tutti i club calabresi.

La Commissione giudicatrice era composta dalla Presidente del Soroptimist di Reggio Calabria Olga Spanó (non votante perchè non musicista),dal Direttore del Conservatorio Cilea prof. Francesco Romano (pianista e compositore), dai professori Daniele Di Palma (percussionista), Serenella Fraschini (canto lirico), Mario Scappucci (pianista e compositore), Vittoria Caracciolo (pianista e componente della Commissione Musica del Concorso). Al termine delle applauditissime audizioni la Commissione, all’unanimità, ha formulato la seguente graduatoria: prima classificata Roberta Panuccio,

seconda classificata Maria Luisa Grillone, terza classificata Maria Scalzo.

A tutte le candidate è stata offerta una borsa di studio con il contributo di tutti i Club Soroptimist calabresi di € 250 ciascuna, poiché ognuna di esse rappresenta l’eccellenza segnalata dal proprio Conservatorio di riferimento. La prima classificata si confronterà con le candidate provenienti dalle altre Regioni italiane nella Finale Nazionale che si terrà dal 27 al 29 ottobre 2023 presso il Conservatorio “G.Verdi” di Como. La motivazione per il premio Giovani Talenti Calabria -che concretizza la coerenza con la mission del Soroptimst Internazional – è stata la seguente: “In osservanza dei principi che il Concorso Nazionale “Giovani Talenti” incarna e cioè la creazione di opportunità attraverso una rete globale delle socie perchè le donne possano attuare il proprio potenziale realizzando le proprie aspirazioni e contribuendo a creare nel mondo forti comunità pacifiche”.

L’incontro si è concluso con gli auguri formulati dalla presidente del Club di Palmi Maria Teresa Santoro a nome di tutte le presidenti dei club calabresi e precisamente Elisabetta Vigliante (Catanzaro), Donatella Barca (Cosenza), Serenella Galdieri (Crotone), Rachele Iovene (Lamezia Terme), Olga Spanó (Reggio Calabria), Vittoria Mandari (Soverato) con l’auspicio che questo Concorso possa costituire un un trampolino per l’affermazione artistica delle giovani professioniste.